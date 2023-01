Leia Também Confiança das famílias inverte queda e aumenta em dezembro

A confiança das famílias voltou a subir em janeiro, mantendo a trajetória de recuperação, depois de em novembro ter atingido uma nível muito baixo, inferior ao registado início da pandemia de covid-19, em abril de 2020. Também as empresas se mostram mais otimistas no arranque deste ano.Segundo os inquéritos de conjuntura divulgados nesta segunda-feira, 30 de janeiro, pelo INE, as famílias estão mais confiantes de que vão conseguir, no futuro, fazer compras importantes, e mostraram-se mais otimistas quanto à situação económica do país. Em menor grau, esperam também melhorias na sua situação financeira - é o terceiro mês consecutivo que isso acontece, mas segundo o INE, está a perder gás.Ainda assim, o indicador de confiança dos consumidores mantém-se abaixo da média histórica, bem como aquém da média da Zona Euro.Em relação aos preços, as famílias estão também mais otimistas em relação ao futuro. O saldo das perspetivas relativas à evolução futura dos preços diminuiu de "forma expressiva" entre novembro e janeiro, atingindo o valor mais baixo desde setembro de 2021. No entanto, na análise que fazem aos preços nos 12 meses anteriores, as famílias mostraram-se mais pessimistas.Também o indicador de clima económico, que avalia a confiança das empresas, aumentou em janeiro, mantendo também a recuperação dos últimos três meses. A melhoria é alargada a todos os setores: indústria, construção, comércio e serviços (o que ainda não tinha acontecido desde o início da guerra na Ucrânia).Em relação aos preços, as expectativas dos empresários para o futuro diminuíram em janeiro na indústria e no comércio, sinalizando uma necessidade menor de subidas. O contrário aconteceu nos serviços (é o terceiro mês consecutivo) na construção e obras públicas (neste setor depois de três meses a cair).entre outubro e dezembro.