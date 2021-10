Endividamento da economia desce ligeiramente para 763,9 mil milhões em agosto

O endividamento total da economia, excluindo o setor financeiro, baixou ligeiramente para 763,9 mil milhões de euros, em agosto. Os dados foram revelados esta quinta-feira, 21 de outubro, pelo Banco de Portugal.





O endividamento total das administrações públicas, empresas e particulares baixou 300 milhões de euros no mês em análise, à boleia exclusivamente do setor privado - empresas privadas e particulares - cuja dívida diminuiu precisamente 300 milhões de euros, para 417,4 mil milhões de euros. Dentro deste setor, o endividamento das empresas privadas diminuiu 700 milhões de euros, mas o endividamento dos particulares aumentou 400 milhões de euros. "Em ambos os casos, a variação do endividamento foi sobretudo face ao setor financeiro", diz a instituição.



Dentro deste setor, o endividamento das empresas privadas diminuiu 700 milhões de euros, mas o endividamento dos particulares aumentou 400 milhões de euros. "Em ambos os casos, a variação do endividamento foi sobretudo face ao setor financeiro", diz a instituição.

endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) manteve-se inalterado em 346,5 mil milhões de euros.No entanto, houve uma recomposição dos setores financiadores, com destaque para o endividamento obtido junto do exterior, que diminuiu 1,7 mil milhões de euros, e o endividamento junto do setor financeiro, que aumentou 1,4 mil milhões de euros.