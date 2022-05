Inflação na OCDE dá o maior salto em 33 anos para 8,8%

A inflação na OCDE deu em março o maior salto desde outubro de 1988. A subida de 8,8% dos preços, em termos homólogos, compara com 7,8% em fevereiro e apenas 2,4% há um ano.





"Foi o maior aumento desde outubro de 1998. Cerca de um quinto dos países da OCDE registaram inflação a dois dígitos, com a Turquia a registar a maior taxa de 61,1%", lê-se no destaque divulgado pela organização sediada em Paris.





Em causa estão os preços da energia, que dispararam para 33,7% em termos homólogos, contra os 26,6% em fevereiro, a taxa mais alta desde maio de 1980, ou seja, em 41 anos.









Nos países do G7, na zona euro e na União Europeia está entre 7% e 8% (7,4% na moeda única)



Na análise ao G20, o Brasil (+55%) e a Argentina (11,3%) também registam dos maiores aumentos homólogos em março.





Com preços mais controlados, bem abaixo da média, surgem a China (1,5%) e a Arábia Saudita (2%), também em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



Notícia atualizada e corrigida no título para explicar que é o maior aumento em 33 anos (e não 38, como inicialmente se dizia)