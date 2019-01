Em novembro de 2018, as exportações de bens registaram uma variação homóloga nominal de -8,7% (+5,3% em outubro de 2018), sendo de destacar o decréscimo das exportações de Material de transporte, maioritariamente de Automóveis para transporte de passageiros, em 29,4% (contributo de -5,7 p.p. para a taxa de variação homóloga do total das exportações)", revela o INE, o "que estará associado à greve dos estivadores no porto de Setúbal".





Foi a 14 de dezembro que os estivadores chegaram a acordo com os operadores portuários para a integração de 56 trabalhadores no porto de Setúbal. Na reta final do ano a Autoeuropa adiantou que ia fazer um esforço para mitigar os efeitos da greve. Contudo, nesse mês ainda se deve sentir o impacto desta greve nos números do comércio internacional do INE dado que houve várias paragens na produção.



A queda das exportações de carros teve impacto na Alemanha e em França que registaram quedas de 21,6% e de 12,2% nas compras a Portugal em novembro, face ao mesmo mês do ano passado.



Importações continuam a subir

O que fez diminuir as exportações de bens fez aumentar as importações de bens. As importações aumentaram 11,5% à boleia das compras ao exterior de material de transporte (+21,3%). Tal deve-se à aquisição de outro material de transportes que, segundo o INE, passou pela compra de aviões.



Recorde-se que estes dados mensais do comércio internacional divulgados pelo gabinete de estatística não estão deflacionados, ou seja, incorporam as variações de preços. Esse impacto é particularmente relevante no caso dos produtos energéticos onde a oscilação dos preços é maior. Neste caso, retirar esse efeito não muda a conclusão: "Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em novembro de 2018 as exportações diminuíram 8,2% e as importações aumentaram 11,7% em termos homólogos", esclarece o INE.



Em novembro de 2018, o défice da balança comercial de bens atingiu os 2.066 milhões de euros, mais 1.157 milhões de euros que no mesmo mês de 2017 - um agravamento de 78,5% em termos homólogos. Excluindo os combustíveis, o défice foi de 1.521 milhões de euros.



A um mês de terminar o ano, já é quase certo que o crescimento das exportações de bens em termos nominais será inferior à subida das importações de bens. No acumulado até novembro de 2018, em comparação com o acumulado até novembro de 2017, as exportações crescem 4,9% ao passo que as importações sobem 7,9%. Já o défice comercial de bens aumentou 19,4%.



