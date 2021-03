Volume de negócios na indústria cai pelo décimo segundo mês consecutivo em janeiro

O volume de negócios no setor industrial sofreu uma queda homóloga de 8,5% em janeiro deste ano, superior à queda de 6,5% registada em dezembro do ano passado, o que representa o décimo segundo mês consecutivo a cair, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo INE (Instituto Nacional de Estatística).O INE salienta que, sem o agrupamento de energia, as vendas diminuíram 7,8%, depois de uma queda de 4,5% em dezembro. Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo contraíram 5,3% e 12,9% (-4,5% e -9,7% no mês precedente, pela mesma ordem).No mesmo período, os números relativos ao emprego, às remunerações e às horas trabalhadas registaram variações homólogas de -2,5%, -1,9% e -7,1%, respetivamente (-3,0%, -1,8% e -5,7% em dezembro).O índice de volume de negócios registou assim uma diminuição homóloga nominal 2 pontos percentuais face aquela que foi observada no mês precedente."Estes resultados poderão ter sido influenciados pelo facto de janeiro de 2021 ter tido menos dois úteis que o período homólogo", explica o INE.