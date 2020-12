Costa diz que países da UE estão a fazer "grande esforço" para coordenar vacinação

O primeiro-ministro, António Costa, está hoje em Paris para um almoço com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e considera que os Estados-membros estão a fazer "um grande esforço" para coordenar planos de vacinação nos 27 países da União Europeia."Estamos a fazer todos um grande esforço para coordenar, de forma a que no mesmo dia, em todos os Estados-membros possamos iniciar o plano de vacinação. A Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta", disse o primeiro-ministro em resposta a questões dos jornalistas à entrada do Eliseu.António Costa referiu também que a pandemia e os desafios ambientais serão temas prioritários para a presidência portuguesa da União Europeia."O último conselho europeu deu dois passos muito importantes ao permitir um acordo sobre o próximo quadro plurianual e a aprovação do programa de recuperação e resiliência, mas também um compromisso conjunto de 55% de redução das emissões de gases com efeitos de estufa até 2030. Agora é tempo de produzir os resultados e esse é o foco da nossa presidência."O principal tema do almoço de trabalho em Paris com Emmanuel Macron é a presidência da União Europeia que Portugal vai assumir no início do próximo ano.