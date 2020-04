Covid-19: Espanha com pequeno aumento diário de mortes para 440

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 440 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento de cinco em relação a quarta-feira, havendo até agora um total de 22.157 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.635 novos casos positivos, levando o total de infetados para 213.024.

Desde o início da pandemia da covid-19, provocada pelo novo coronavírus, 89.250 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença.





A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 60.487 infetados e 7.684 mortos, seguida pela da Catalunha (44.892 e 4.343), a de Castela-Mancha (17.557 e 2.188), a de Castela e Leão (17.402 e 1.582) e a do País Basco (13.436 e 1.167).