Covid-19: Espanha regista 43.960 novos casos nas últimas 24 horas e pressão sobe nas UCI

As infeções de covid-19 continuam a aumentar em Espanha, com mais 43.960 nas últimas 24 horas, enquanto os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) representam 8,51% do total, uma percentagem que na Catalunha chega aos 20%.Além disso, 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas, enquanto o total de casos desde o início da pandemia subiu para 4.015.084.Estes valores fazem com que a incidência acumulada (contágios) tenha aumentado em 68,72 pontos, o que se traduz em 436,75 casos por cada 100.000 habitantes.Os jovens continuam a ser os protagonistas desta quinta vaga e a incidência cumulativa na faixa etária entre os 20 aos 29 anos aumenta em 200 pontos por dia, alcançando agora os 1.421 casos por cada 100.000 habitantes.A mortalidade global desceu no último mês para os 2%.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.044.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.