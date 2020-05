Covid-19: Números de casos regista menor subida em 13 dias

Portugal regista até hoje 30.623 infetados pelo coronavírus, mais 152 do que no dia anterior, revela o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde. O número representa um aumento diário de 0,5%, que é o menor dos últimos 13 dias e o mais baixo desde o que o surto começou.





Segundo o balanço oficial divulgado este domingo, há agora 536 pessoas internadas, menos 14 do que na véspera, das quais, 78 permaneciam em cuidados intensivos. Há cinco dias consecutivos que o número de internados tem vindo a diminuir e é o mais baixo desde o final de março. O mesmo acontece com os doentes em cuidados intensivos, que registou uma redução pelo oitavo dia seguido.



Na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, a ministra Marta Temido atualizou também os dados relativosa ao rácio Rt (número de contágio por cada doente) que, para a semana entre 17 e 21 de maio, se situou em 1,01. Ao longo desse período, o indicador variou entre 0,97 (região norte) e 1,02 (região centro e Lisboa e Vale do Tejo). Recorde-se que desde que se iniciou a pandemia, o Rt variou entre um mínimo de 0,81 e um máximo de 2,33.





[Notícia atualizada às 14h55]