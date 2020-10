Espanha em estado de emergência obriga a confinamento noturno

O governo de Pedro Sánchez decretou este domingo estado de emergência em todo o país, por um período de 15 dias, mas que, segundo escreve o El País, se pode prolongar nos próximos seis meses, ou seja, até abril.



As medidas hoje tomadas determinam o recolher obrigatório desde as 23 horas até às seis da manhã em todo o país.



Além do confinamento noturno, restringem-se reuniões sociais, dando-se às comunidades o poder de limitar o movimento entre autonomias.