Espanha ultrapassa os 100 mil infetados e tem mais de 9 mil mortos com covid-19

Espanha registou até hoje 102.136 pessoas infetadas com o coronavírus, 7.719 nas últimas 24 horas, e alcançou os 9.053 mortos, com um novo recorde de 864 no último dia, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.





Segundo os dados do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, há um total de 102.136 de casos confirmados, dos quais 9.053 morreram e 22.647 tiveram alta e são considerados como curados.





Na totalidade do país já passaram pelas unidades de cuidados intensivos 5.872 pessoas.





A região com mais casos positivos de covid-19 é a de Madrid, com 29.840 infetados e 3.865 mortos, seguida pela da Catalunha (19.991 e 1.849), a de Castela-Mancha (7.047 e 774), a de Castela e Leão (6.847 e 585) e a do País Basco (6.838 e 369).

O ministro da Saúde, Salvador Illa, assegurou na terça-feira ao fim do dia que a Espanha estava em fase de estabilização na luta contra a epidemia do coronavírus e anunciou que o objetivo até ao final desta semana era retardar as infeções, ao mesmo tempo que sublinhava que os próximos dias vão ser complicados e duros, com o país "à beira de atingir o pico" da pandemia.

O hospital de campanha instalado na Feira Internacional de Madrid (IFEMA), a região mais atingida pelo coronavírus, começou hoje a receber doentes que precisam de cuidados intensivos e que até agora eram transferidos para outras unidades de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 458 mil infetados e mais de 30.000 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 mortos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, enquanto os Estados Unidos são o que tem maior número de infetados (189.633).