Espanha vai impor recolher obrigatório e restrições nas viagens durante a Páscoa

O governo espanhol e as províncias (comunidades autónomas) chegaram a acordo esta quinta-feira sobre um conjunto de medidas a vigorar durante a Semana Santa por forma a evitar um aumento na propagação da pandemia.Entre as medidas contam-se o recolher obrigatório em todo o país entre as 22:00 e as 06:00, a proibição de viajar entre províncias e é fixado um limite de quatro pessoas para ajuntamentos em espaços fechados e no exterior.É ainda desaconselhado o contacto social entre membros de agregados familiares diferentes.Foi também decidido proibir qualquer evento que implique ajuntamento de pessoas.Nos lares de idosos passam a ser permitidas atividades em grupo e a utilizaçõa de espaços comuns, desde que mantidos os cuidados sanitários. Será ainda "flexibilizado" o regime de visitas aos utentes.Espanha registou na quarta-feira 6.037 novos contágios e 254 mortes. Desde o início da pandemia, o país vizinho soma 3,14 milhões de casos de covid-19 e 70,5 mil óbitos devido à doença. Estes números fazem de Espanha o sétimo país do mundo com mais infetados e o décimo com mais vítimas mortais.