As expetativas quanto à economia europeia desceram consideravelmente em abril face ao mês de março, assim como a predisposição para o consumo e as expetativas salariais.





As expetativas económicas, salariais e a predisposição para o consumo na Europa afundaram no mês de abril, indicam os dados divulgados pela GfK. O indicador para o consumo parece ter sido o mais atingido a nível europeu, enquanto em Portugal são as expetativas salariais as que mais recuam. "O impacto do coronavírus (COVID-19) revelou-se drástico nas perspetivas económicas da Europa durante o mês de abril deste ano", escreve a GfK, numa nota às redações.

Em Portugal, as expetativas económicas desceram 51 pontos, em comparação com os dados do mês anterior, acima da quebra de 27 pontos que se verifica na Europa.



Contudo, o indicador que mais perde no Velho Continente é o do consumo, que cai 39 pontos - o mesmo que em Portugal - comparativamente a março.



A queda mais acentuada no que toca ao território português verifica-se nas expetativas salariais, que cá diminuem 59 pontos contra os 33 pontos registados no âmbito europeu.

Ao contrário do que era visível em março, este mês (abril) todos os países revelam expetativas económicas negativas, muito provavelmente devido à forte disseminação do coronavírus".