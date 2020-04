Letalidade da covid-19 na Bélgica continua a subir e já é quase de 15%

A pandemia da covid-19 continua a evoluir de forma preocupante na Bélgica, com o país a registar 1.045 novos casos e 290 mortes nas últimas 24 horas, indicaram este sábado as autoridades de saúde belgas.





A Bélgica viu a taxa de letalidade – número de mortos face aos casos confirmados – subir de 14,29% para 14,66% apesar de ter registado menos novos casos e óbitos do que na véspera.

A Bélgica é o país com maior taxa de letalidade e de mortalidade – que compara os óbitos com a população total -, tendo esta última atingido as 471 mortes por milhão de habitantes.

Entre os países europeus com mais de 10 mil casos existem mais seis Estados com taxas de letalidade nos dois dígitos: Reino Unido (13,41%), Itália (13,19%), França (12,62%), Holanda (11,36%), Suécia (10,59%) e Espanha (10,48%).