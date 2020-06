Loures, com 36 novos casos, acumula já 1.548 infetados, sendo o quarto concelho com maior número de casos confirmados do novo coronavírus, mas com uma incidência acima dos 7,3 casos por mil habitantes.



Azambuja atinge a centena de casos

Esta quinta-feira, 18 de junho, a Azambuja tornou-se o 56.º concelho a atingir pelo menos 100 casos de covid-19, o que representa 18,2% dos 308 municípios de Portugal.



No caso da Azambuja, que tem uma população de aproximadamente 22.500 habitantes, a incidência cifra-se em 4,46 casos por mil residentes, superior à média do país.



Também hoje, a Direção-Geral de Saúde (DGS) indica a existência de três casos em Oleiros, que assim eleva para 236 o número de municípios com pelo menos três infetados, sendo que a DGS não identifica os concelhos onde existem dois ou menos casos.



Assim, são já 76,6% dos municípios portugueses a apresentarem pelo menos três casos de covid-19.



A DGS informou hoje que número de infetados em todo o país aumentou 1,11% para 38.089, o que representa 417 novos casos em 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 325 novos casos (contra 282 ontem), o que representa 78% do total de casos no país.

Com 85 novos casos nas últimas 24 horas, o concelho de Sintra, o segundo mais populoso do país, registou um em cada cinco (20,4%) dos novos infetados em Portugal. O município liderado por Basílio Horta somou mais do dobro do que o segundo concelho com mais casos (Lisboa, com 39).A capital, que é também o município com mais residentes, continua, no entanto, a ser o concelho com mais casos detetados desde o início da pandemia: 2.979. Segue-se Sintra, com 2.105 e Vila Nova de Gaia, com 1.607. Esta ordenação coincide com a dimensão, em termos populacionais, dos municípios. Estes três concelhos apresentam uma incidência superior a cinco casos por milhar de habitantes, muito acima da média nacional de 3,71 por mil residentes.