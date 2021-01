Parlamento aprova novo regime excecional e direita critica estado do Governo

O estado de emergência foi esta quarta-feira renovado por mais oito dias (de 8 a 15 de janeiro) com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O regime excecional proposto pelo Presidente da República vai durar menos tempo do que os habituais 14 dias, um encurtamento que se fica a dever ao facto de não ter sido realizada a chamada reunião de especialistas no Infarmed desde que o regime que vigora atualmente foi renovado.

