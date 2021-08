Portugal com 2.676 novos casos de covid-19 e 8 mortes

De acordo com os números divulgados este sábado, o número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou para 145, mais dois do que na véspera. O número de internamentos baixou seis para 681 casos.



de acordo com o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

À semelhança do que já tinha acontecido na véspera, o Norte voltou a ser a região responsável pelo maior número de novas infeções: 911 novos casos. Já Lisboa e Vale do Tejo registou mais 885 casos de covid-19.



Das oito mortes, seis foram registadas na região de Lisboa e duas no Norte do país.





Em relação à matriz de risco, o R(t) está nos 0,98, tanto a nível nacional como no continente.





Já a incidência está nos 312,3 casos de infeção por cem mil habitantes (contra os 314,6 da incidência anterior), a nível nacional, e nos 316,6 casos por cem mil habitantes no continente (contra os 319,0 da última atualização).

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.676 novos casos de covid-19, acima das 2.507 infeções reportadas ontem. Foram ainda contabilizadas oito mortes provocadas pela doença. No total já estão confirmados 955.090 casos recuperados.