Portugal soma 911 novos casos e 3 mortes por covid-19

Portugal contabilizou mais 911 casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da DGS divulgado este sábado, 30 de outubro.





Mais uma vez, a região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a concentrar o maior número de novas infeções (369), seguida pela região Norte do país, com mais 233 casos.





Os três óbitos que constam deste boletim foram contabilizados na região Centro (2) e em Lisboa e Vale do Tejo (1).



Em relação aos internamentos, nas últimas 24 horas há menos 1 pessoas nas enfermarias, num total de 318. Há ainda menos uma pessoa internada nas unidades de cuidados intensivos, passando este número a 64.



Há também mais 996 pessoas recuperadas da covid-19, segundo a DGS, o que diminuiu em 88 o número de casos ativos, que são agora 31.452.





De acordo com o boletim deste sábado, incidência é, a nível nacional, de 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Já no continente, a incidência situa-se nos 97,6 casos por 100 mil habitantes





O índice de transmissibilidade - R(t) – é agora de 1,08 quer a nível nacional quer olhando apenas para o continente.