Portugal com mais 1 morto e 724 infetados com covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas 724 novos casos de covid-19 em todo o território nacional, segundo os dados avançados esta quarta-feira pelo boletim diário da DGS. É o número mais elevado desde 6 de abrilO mesmo boletim dá ainda conta de mais 1 morte no país.

No que diz respeito à matriz de desconfinamento, definida pelo Governo, o Rt nacional está agora a 1,07, enquanto no continente o índice de transmissibilidade é de 1,08, o que indica um ligeiro crescimento da pandemia em Portugal e um agravamento de 0,01 do índice para o continente face aos números apresentados na semana passada.





A incidência é agora de 66,4 casos por 100 mil habitantes para a totalidade do país e ligeiramente inferior no continente, onde o valor registado se fica pelos 63,7 casos por 100 mil habitantes. O valor é contabilizado numa média móvel a sete dias.





Nas unidades hospitalares a situação piorou um pouco para as unidades de cuidados intensivos (UCI), onde estão agora 53 camas ocupadas com doentes em estado agravado, mais três nas últimas 24 horas. Já as enfermarias libertaram quatro camas e têm agora 264 doentes ao seu cuidado.





Recuperados da doença estão agora mais 458 pessoas, são já 810.271 desde que a pandemia chegou ao país, o que eleva o número de casos ativos para os 22.965 – mais 265 do que na terça-feira.





Em vigilância as autoridades de saúde mantêm 24.928 pessoas que mantiveram contacto próximo com doentes covid, o que significa um crescimento de 439 face aos números apresentados na terça-feira.





Lisboa e Vale do Tejo com metade dos casos nacionais

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo é a que regista um maior aumento da incidência ao reportar 368 novos casos – mais de metade de todos os casos nacionais.





No Norte a situação não é muito melhor, com a região a dar conta de 212 novas infeções e a única vítima mortal das últimas 24 horas.





A situação é ligeiramente melhor no Centro, onde se contabilizam 64 novos casos, no Algarve (32) e no Alentejo (22).





Nas regiões autónomas, destaque para os apenas dois casos de infeção identificados na Madeira. Os Açores têm agora mais 24 doentes com covid-19.

(notícia em atualização)