Segunda fase de alívio de restrições arranca esta segunda-feira. Saiba o que muda

O Governo decidiu antecipar a próxima fase do desconfinamento, prevista para o início de setembro, depois de ter sido atingida a fasquia dos 70% da população com a vacinação completa.



Assim, a partir desta segunda-feira, os restaurantes, cafés e pastelarias passam ter um limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e de 15 pessoas por grupo em esplanadas. Os horários mantêm-se como até agora, ou seja, os estabelecimentos devem encerrar até às 02h, no caso dos que estão licenciados para funcionar pelo menos até essa hora.





Os espetáculos culturais passam a poder ter 75% de lotação, tal como os eventos. Por sua vez, os transportes públicos deixam de ter limites de lotação. Esta regra também se aplica a táxis e TVDE, onde passa a ser permitida a utilização do banco da frente.Os serviços públicos passam a funcionar sem marcação prévia, mas isto apenas se irá aplicar a partir de 01 de setembro.Outra das mudanças anunciadas sexta-feira pela ministra Mariana Vieira da Silva, na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros, foi o aumento da lotação das lojas, que passa de cinco pessoas por 100 metros quadrados para oito pessoas.As regras são aplicáveis em todo o território continental.O certificado digital ou teste negativo vai continuar a ser exigido nas viagens por via aérea ou marítima, nos estabelecimentos turísticos e alojamento local bem como no interior dos restaurantes aos fins de semana e feriados. A exigência também se mantém nos casamentos e batizados com mais de 10 pessoas e nos eventos culturais, desportivos e corporativos com mais de mil pessoas, em ambiente aberto, ou 500 pessoas, se em ambiente fechado. A entrada em ginásios, para aulas de grupo, termas e spas, casinos e bingos também exige teste ou certificado.A segunda fase da nova etapa do processo de desconfinamento estava prevista para 05 de setembro, data em que se esperava ter 70% da população portuguesa com a vacinação contra a covid-19 completa. No entanto essa meta foi atingida a 18 de agosto.Para já, mantém-se a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, uma vez que essa é uma medida da competência da Assembleia da República, e vigora até 12 de setembro.