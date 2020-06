Taxa de desemprego nos EUA cai para 13%, muito abaixo das estimativas

A taxa de desemprego nos Estados Unidos foi de 13,3% em maio, consideravelmente abaixo dos 19% que eram estimados pelos economistas, de acordo com a Bloomberg.



A taxa de desemprego desceu para os 13,3% depois de em abril ter disparado para 14,7%, o nível mais elevado desde a Grande Depressão na década de 1930.





O mercado de trabalho nos Estados Unidos mostrou uma recuperação inesperada durante o mês de maio, sinalizando que a maior economia do mundo pode estar a reerguer-se mais rápido do que o esperado do impacto da pandemia.