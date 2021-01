Tensão entre UE e Pfizer ameaça ritmo de vacinação

A relação entre Bruxelas e o consórcio BioNTech/Pfizer deteriorou-se após as entregas das vacinas contra a covid-19 terem sido reduzidas. Alguns Estados-membros ameaçam avançar com ações judiciais contra as farmacêuticas.

