125 líderes antecipam 2022

Presidente do IGCP



Em 2022, a retoma económica vai continuar dependente da evolução da conjuntura sanitária, embora com impacto decrescente. Antecipa-se uma aceleração do crescimento económico assente em perspetivas positivas no mercado de trabalho, investimento empresarial e dinamismo das exportações. Este cenário apresenta, contudo, riscos negativos associados ao funcionamento de cadeias globais de abastecimento, à subida persistente de preços de matérias-primas e eventual tensão no mercado de trabalho por via da queda da taxa de participação e inadequação entre oferta e procura de mão de obra. A orientação acomodatícia/expansionista das políticas económicas tenderá a persistir enquanto o quadro macroeconómico geral revelar incerteza superior ao normal.