Adelaide Franco será a nova presidente do IEFP

Duas semanas depois de encerradas as candidaturas para o concurso da Cresap, o Governo escolheu a nova presidente do IEFP, Adelaide Franco, um dos vogais, Paulo Langrova, e recuou na escolha do vice-presidente do Instituto.

Adelaide Franco será a nova presidente do IEFP









