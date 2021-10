Adiadas negociações de acordo de comércio livre entre Austrália e UE

Leia Também Construtora francesa de submarinos vai enviar "fatura" à Austrália

As negociações sobre um possível acordo de comércio livre entre a Austrália e a União Europeia foram adiadas, disse hoje um funcionário da UE, na sequência da decisão de Camberra de cancelar um contrato de submarinos franceses."A ronda comercial foi adiada por um mês até novembro", disse um funcionário da UE em Camberra à agência noticiosa France-Press (AFP).O ministro australiano do Comércio, Dan Tehan, que deveria viajar para a Europa para as conversações, minimizou a decisão numa declaração à AFP."Compreendemos a reação da França à nossa decisão sobre os submarinos, mas no fim de contas, cada nação tem de agir no seu interesse nacional - o que a Austrália tem feito", disse.Dan Tehan acrescentou que planeava encontrar-se com o Comissário Europeu do Comércio Valdis Dombrovskis na próxima semana."Continuaremos a preparar-nos para a 12.ª ronda de negociações e a trabalhar para um acordo de comércio livre que seja do interesse da Austrália e da UE", afirmou.No mês passado, a Austrália quebrou um contrato para a compra de 12 submarinos franceses convencionais no valor de A55 mil milhões de euros sem aviso prévio, optando por comprar submarinos nuclear concebidos pelos EUA.A decisão desencadeou uma grande disputa diplomática com a França, que declarou publicamente já não poder confiar no Governo australiano.A UE é o terceiro maior parceiro comercial da Austrália. Em 2020, o comércio de bens entre as duas economias foi avaliado em 36 mil milhões de euros e 26 mil milhões de euros em serviços.A ronda de negociações seguinte deveria cobrir áreas como o comércio, serviços, investimento e direitos de propriedade intelectual.