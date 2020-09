Ana Abrunhosa: “Já estamos habituados” a gerir fundos com transparência

Depois de o consultor Costa Silva ter defendido a necessidade de maior transparência na gestão do próximo pacote comunitário através de um portal online com toda a informação, a ministra da Coesão Territorial defende que o país já tem esse portal e que já está habituado a gerir fundos europeus com transparência.

Ana Abrunhosa: “Já estamos habituados” a gerir fundos com transparência









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.