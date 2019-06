Olivier Blanchard, antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, afirmou hoje, no Fórum do BCE, em Sintra, que a margem de política orçamental está "muito reduzida" e sugeriu que sejam revistas as metas orçamentais da zona euro para a dívida.

"As várias regras que definem metas para a dívida, velocidades de ajustamento a essas metas, flexibilidade para responder a uma procura persistentemente baixa, devem ser revisitadas", afirmou Olivier Blanchard, no jantar de abertura do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que começou hoje em Sintra.