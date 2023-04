BdP Podcast: A circulação de notas de euro e a sua preservação em 2022

Como evoluiu a circulação do euro no ano passado? E o que fez o Banco de Portugal para garantir a qualidade das notas e moedas utilizadas em Portugal? Para responder a estas e outras questões, o BdP Podcast esteve à conversa com a Administradora Helena Adegas e com o Diretor de Emissão e Tesouraria, Pedro Marques.

A carregar o vídeo ... Negócios 12:00









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts. Saber mais BdP Podcast Banco de Portugal

BdP Podcast: A circulação de notas de euro e a sua preservação em 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: BdP Podcast: A circulação de notas de euro e a sua preservação em 2022 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar