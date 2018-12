O dia do Trabalhador (1.º de Maio) calha a meio da semana, quarta-feira. Em Junho, há vários dias de descanso: o Dia de Portugal (10 de Junho) acontece a uma segunda e o Dia de Santo António (feriado comemorativo de Lisboa) calha a uma quinta-feira. Dia 20 de Junho, data móvel para o Feriado do Corpo de Deus, calha a uma quinta-feira.



O Feriado da Assunção de Nossa Senhora, 15 de Agosto, proporciona mais uma oportunidade de ponte, uma vez que calha a uma quinta-feira. Já o 5 de Outubro, Dia da Implantação da República, calha a um sábado. O Dia de Todos os Santos, dia 1 de Novembro, é uma sexta-feira.



Os dias 1 e 8 de Dezembro calham a um domingo, e por último, o Dia de Natal, comemora-se a uma quarta-feira.



Veja no calendário em baixo, mês a mês, todos os feriados e pontes.

No ano de 2018, os portugueses puderam gozar mini-férias em oito ocasiões, mas no próximo ano as coisas mudam, uma vez que serão dez as possibilidades, com o feriado de Santo António (celebrado em Lisboa) a ser a uma quinta-feira - dando oportunidade de gozar a sexta-feira - e o de São João (celebrado no Porto) ser a uma segunda-feira.No total, são quatro fins de semana prolongados e seis possibilidades de fazer ponte que os portugueses poderão ter em 2019.O primeiro dia do ano de 2019, feriado de Ano Novo, corresponde a uma terça-feira. A terça-feira de Carnaval comemora-se em Março, dia 5, e apesar de não ser considerado um feriado, existe a possibilidade de lhe ser concedida tolerância de ponto. Em Abril, pode fazer ponte juntando os feriados da Sexta-Feira Santa (comemorado a 19 de Abril) e o domingo de Páscoa (21 de Abril). Na semana seguinte, o 25 de Abril calha a uma quinta-feira.