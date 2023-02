Comida e transportes perdem peso no cabaz de compras

Os hábitos de consumo dos portugueses alteraram-se significativamente no último ano, com a subida acentuada da inflação e o alívio das restrições impostas para controlar a pandemia da covid-19. Os gastos com transportes, alimentação, restaurantes e hotéis perderam peso no cabaz de compras, refletindo as alterações nos padrões de consumo das famílias. Por outro lado, as despesas com habitaçã

...