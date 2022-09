Confiança dos consumidores cai para valor mais baixo desde o início da pandemia

Leia Também Famílias nervosas com escalada dos preços

A confiança dos consumidores portugueses não era tão baixa desde início da pandemia no país, em abril de 2020. O indicador, divulga esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), situou-se em setembro num nível inferior ao observado em março, quando se verificou a segunda queda mais intensa da série."A evolução do indicador resultou do contributo negativo de todas as componentes, opiniões e expectativas relativas à situação financeira do agregado familiar, perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes por parte das famílias", detalha o INE.Ao contrário do que se verificou em julho e agosto, o saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu em setembro, assim como o saldo das opiniões quanto à evolução da situação das famílias, tendo atingido o nível mais baixo desde junho de 2014."As perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar agravaram-se significativamente em setembro, recuando para o valor mais baixo desde o início da pandemia em abril de 2020", acrescenta o instituto.Relativamente aos serviços, o indicador de confiança diminuiu expressivamente, tendo aumentado na construção e obras públicas, no comércio e na indústria transformadora. Na indústria transformadora, o saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou expressivamente em setembro, após ter diminuído nos quatro meses anteriores, situando-se num nível inferior ao máximo da série observado em março."Este saldo aumentou nos agrupamentos de bens de Consumo e de bens Intermédios, mais expressivamente no primeiro caso, e diminuiu ligeiramente no agrupamento de bens de investimento", explica o instituto.