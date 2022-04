Conselho das Finanças Públicas diz que tabelas de retenção na fonte ainda podem ser ajustadas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O Conselho das Finanças Públicas acredita que as tabelas de retenção na fonte ainda podem ser alvo de ajustes que aproximem o imposto retido todos os meses ao que os contribuintes devem de facto descontar para o Estado. A convicção consta da análise à proposta de Orçamento do Estado para 2022, divulgada esta quarta-feira, véspera do início do debate na generalidade na Assembleia da República."Existe um ...