É o ensino profissional sexy? O tema é analisado em “O Advogado do Diabo"

Publicamos esta sexta-feira o décimo episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas. Desta vez, contamos com um convidado: Luís Costa, diretor executivo da Associação Nacional de Escolas Profissionais.



O debate tomou como ponto de partida os desafios do país na área da educação e formação e a proposta da Sedes sobre a necessidade de duplicar o número de alunos no ensino técnico-profissional. É esta área de ensino o parente pobre da Educação, até que ponto é uma via de ensino sexy para os estudantes e qual a relação que deve estabelecer-se com as empresas foram algumas das questões debatidas.

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.