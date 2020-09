“É um mito pensar que o território se vai desenvolver todo por igual”, diz Ana Abrunhosa

Sem ilusões de que é possível extinguir todas as assimetrias existentes no país, a ministra Ana Abrunhosa quer combater essa realidade com medidas específicas para cada região e com maior autonomia das CCDR.

