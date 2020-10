EUA fecha ano fiscal de 2020 com maior défice orçamental de sempre

A maior economia do mundo registou no ano fiscal de 2020, terminado no fim de setembro, o seu maior défice orçamental de sempre, ao mais do que triplicar para 3,1 biliões de dólares (2,6 biliões de euros), revelam os dados divulgados hoje pelo Departamento norte-americano do Tesouro.

Com estes números, a dívida nacional "inchou" e excedeu o tamanho da economia dos EUA, depois de o Congresso abrir os cordões à bolsa para atenuar o impacto da pandemia de covid-19.

Enquanto percentagem da economia, o défice disparou para 16% do PIB – o mais elevado desde 1945. No final da crise financeira, em 2009, a proporção era de perto de 10%, tendo depois diminuído até 2015.

Os gastos do governo federal dispararam 47,3% para 6,55 biliões de dólares no ano fiscal de 2020, alimentados pela maior despesa com os subsídios de desemprego e com as ajudas às pequenas empresas depois da paralisação dos seus serviços decretada pelo governo para conter a propagação do coronavírus.

Com a economia dos EUA a mergulhar na recessão em fevereiro, as receitas federais diminuíram 1,2% face ao ano fiscal de 2019.

A pandemia e as ações levadas a cabo pelo presidente Donald Trump e pelo Congresso para limitar os danos económicos rapidamente conduziram a um défice maior e a mais endividamento, sublinha a Bloomberg.

A Reserva Federal norte-americana também tem feito grandes esforços para recolocar a economia no bom caminho, tendo cortado os juros diretores para perto de zero em março – patamar no qual deverão permanecer pelo menos até 2023.