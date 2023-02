Exportações angolanas para Espanha aumentaram 700% em 2022

As exportações de produtos angolanos para Espanha aumentaram 700% até outubro de 2022, para 1.531 milhões de euros, colocando o país ibérico entre os principais clientes de Angola.Segundo dados oficiais consultados pela Lusa, o aumento foi expressivo face a 2021, ano em que Espanha importou 628 milhões de euros a Angola, dos quais 92% correspondentes a compras de petróleo.Nesse ano, as exportações espanholas para o país africano atingiram 145 milhões de euros, um valor já ultrapassado em 2022, tendo em conta que, entre janeiro e outubro, as vendas alcançaram os 160 milhões de euros e indicando que o comércio bilateral está a recuperar no período pós-pandemia.Atualmente, mantêm instalações permanentes em Angola 38 empresas e outras quatro dezenas operam no país.Estão registados na secção consular da Embaixada de Espanha 536 cidadãos espanhóis, mas no total a comunidade espanhola deverá ter cerca de 1.000 pessoas contabilizando os que residem de forma permanente e temporária.As empresas espanholas atuam em vários setores com destaque para a energia, tratamento de águas e saneamento, frio industrial, pescas, tecnologias da informação, engenharia e bens de equipamento e construção.Entre agosto de 2018 e 30 de junho de 2022, o investimento direto espanhol representou 401 milhões de dólares, em cinco projetos, num total de 493 projetos de 50 países registados nesse período, de acordo com a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (Aipex).Angola recebe na segunda-feira os reis de Espanha, numa visita de Estado de três dias, a primeira dos monarcas a um país da África subsaariana.A visita contempla uma série de encontros de alto nível e a participação num fórum empresarial, bem como a assinatura de três memorandos de entendimento na área da diplomacia, da indústria e do desporto.