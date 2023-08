"Falha técnica" no controlo de tráfego aéreo do Reino Unido já foi resolvida

O Serviço Nacional de Controlo de Tráfego Aéreo do Reino Unido (NATS na sigla inglesa) informou pelas 15:15 no seu site oficial que a "falha técnica" que afetou desde a manhã desta segunda-feira a rede de controlo de tráfego aéreo no Reino Unido foi "identificada e resolvida".



"Estamos agora a trabalhar com as companhias aéreas e os aeroportos para encontrar soluções para os voos que foram afetados da forma mais eficiente possível. Os nossos engenheiros vão monitorizar com todo o cuidado o funcionamento do sistema à medida que regressamos à normalidade das operações", lê-se na nota.







O NATS indica ainda que a falha "afetou a capacidade do sistema em processar de forma automática os planos de voo, ou seja, estes tinham de ser processados manualmente o que, necessariamente, demora mais tempo daí as restrições de voos. A nossa prioridade é garantir sempre que todos os voos no Reino Unido sejam seguros e pedimos desculpa pelos incómodos causados".



Ao início da tarde, vários aviões aguardavam há várias hora para conseguirem aterrar. O espaço aéreo britânico não chegou a ser encerrado, mas houve fortes restrições.



Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal admitiu à CNN que as restrições no espaço aéreo do Reino Unido podem ter "algum impacto" nos voos com destino e origem no Reino Unido em todos os aeroportos nacionais, podendo haver atrasos ou cancelamentos. A ANA aconselha os passageiros com partida ou chegada nos aeroportos portugueses a contactarem as companhias aéreas para saberem mais informações sobre o estado dos voos previstos para esta segunda-feira.