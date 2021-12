Filipa Roseta: "A prioridade é atribuir 2.000 casas que a câmara tem vagas"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Mais do que mudar o que está em curso, a nova vereadora quer dar à Gebalis, que gere a habitação da câmara, mais capacidade de execução. Preocupam-na os fogos vagos e as ocupações ilegais e quer soluções com equidade. Vender não está em cima da mesa e a prioridade, diz, é o património público....