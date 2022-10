Governo vai verificar quem não recebeu os 125 euros por transferência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quatro dias depois do início das transferências de 125 euros aos contribuintes com salários inferiores aos 2.700 euros, como forma de apoio à subida do custo de vida, cerca de um milhão de transferências já foram feitas, revelou esta segunda-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.



Em declarações à RTP3, Mendonça Mendes adiantou no entanto que até à data, a cerca de 200 mil contribuintes a quem se fez a transferência, esta veio "devolvida por IBAN incorreto".



Os pagamentos estão de forma geral "a decorrer com a normalidade que prevíamos e com a eficácia semelhante aos reembolsos de IRS", garantiu o governante, lembrando porém que há casos em que o dinheiro é devolvido mas frisando que, nestes, o governo ainda tentará novas entregas.



"No próximo mês voltaremos a fazer transferência. Todos os meses voltaremos a correr a base de dados para tentar fazer o pagamento que não conseguimos na primeira vez", acrescentou.



Em todo o caso, e reportando também aos contribuintes sem conta bancária, Mendonça Mendes disse que será feita uma avaliação dentro de seis meses, quando terminarem as tentativas mensais de transferência bancária, para ver quem ficou de fora.