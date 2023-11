IL adia convenção de dezembro para estar focada nas eleições

A Convenção Nacional não eletiva da IL que estava prevista para o início de dezembro foi adiada para que o partido esteja focado nas eleições legislativas antecipadas, para "retirar o PS da governação", decidiu este domingo o Conselho Nacional liberal."O Conselho Nacional da IL acabou corajosamente de tomar a decisão de adiar a sua VIII Convenção Nacional de 01, 02 e 03 de dezembro para data a agendar oportunamente", anunciou aos jornalistas Pedro Ferreira, vice-presidente da mesa daquele órgão.Na opinião do dirigente liberal, "é preciso coragem na decisão política de pôr a IL focada no que é essencial, que é retirar o PS da governação", e "encontrar soluções novas, frescas, inovadoras".Pedro Ferreira explicou que esta convenção, que tinha na agenda a alteração aos estatutos e o programa político, "seria muito para falar para dentro" e aquilo que é preciso "neste momento é falar para os portugueses".Segundo o dirigente liberal, a proposta de adiamento foi aprovada por larga maioria, com "54 votos a favor, quatro abstenções e quatro votos contra".Ficou ainda estabelecido que até ao final do ano será convocado um novo Conselho Nacional para agendar a nova data da Convenção Nacional e rever alguns prazos administrativos em termos do regimento.Pedro Ferreira esclareceu que, apesar deste adiamento, não podem entrar novos projetos globais de alteração aos estatutos e, por isso, quando a convenção se realizar estarão em discussão e votação os dois projetos que já existem e são do conhecimento dos membros.Um deles foi aprovado pelo Conselho Nacional na sequência da proposta do Grupo de Trabalho Estatutário e um outro foi proposto pela iniciativa "Estatutos + liberais", que tem entre os porta-vozes o antigo candidato às eleições presidenciais apoiado pela IL Tiago Mayan Gonçalves e o primeiro presidente liberal, Miguel Ferreira da Silva.Na última convenção, ambos apoiaram a deputada Carla Castro para a liderança da IL.As eleições legislativas antecipadas foram marcadas para 10 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, o socialista António Costa, visado numa investigação da Justiça.