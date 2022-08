Gastos dos consumidores nos EUA abrandam em julho

Os gastos dos consumidores privados desaceleraram em julho nos Estados Unidos, passando para um crescimento homólogo 6,3%, contra 6,8% em junho, segundo o índice PCE divulgado esta sexta-feira pelo Departamento do Comércio.De acordo com este indicador de inflação, que é o mais seguido pela Reserva Federal (banco central norte-americano), o abrandamento na subida de preços deve-se essencialmente a uma queda dos preços da energia.A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos por serem os mais voláteis, passou de 4,8% em junho para 4,6% em julho, em termos homólogos. Em comparação com o mês anterior, avançou 0,1% quando tinha registado em junho uma subida de 0,6%.Estes números foram ligeiramente melhores do que o esperado pelos analistas.Um outro indicador de inflação divulgado nos Estados Unidos, o índice de preços no consumidor CPI, publicado no dia 10 de agosto, indicava uma taxa de inflação de 8,5% em julho contra 9,1% em junho, o que representa também um abrandamento na escalada de preços.