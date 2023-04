Ministério da Economia e do Mar foi alvo de um ataque informático

–

O Ministério da Economia e do Mar foi esta quinta-feira alvo de um ataque informático, segundo informação avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo Negócios junto da tutela. Na sequência do ataque, alguns sites dos organismos tutelados pelo Ministério foram afetados, mas o Governo garante que "não houve comprometimento de informação".Por enquanto, o Ministério da Economia e do Mar não revelam quais os organismos que tutela que foram alvo deste ataque. Entre os organismos tutelados pelo Ministério da Economia estão o IAPMEI, aAté ao final do dia, o Governo conta ter a situação resolvida.Além do Ministério da Economia, também o dos Negócios Estrangeiros foi alvo de um ataque informático no final de fevereiro do ano passado. Em reação ao ataque, o ministro dos Negócios Estrangeiros de então, Augusto Santos Silva, defendeu na altura a necessidade de(em atualização)