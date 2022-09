Moedas anuncia pacote de 50 milhões para famílias e empresas de Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apresenta esta quinta-feira um programa que inclui 14 medidas para apoiar famílias e empresas que custará mais de 50 milhões de euros à autarquia entre 2022 e 2023, apurou o Correio da Manhã.De acordo com um documento a que o CM teve acesso, "estas medidas incidem sobretudo do lado da receita evitando aumentos de rendas, taxas e impostos".Para o setor empresarial, o mesmo documento refere ainda um apoio financeiro "no valor global de 12 milhões de euros para micro e pequenas empresas" e um "Cheque Recuperar+ Energia" que terá uma dotação "até aos 300 mil euros".Há ainda a promessa de o município não aumentar o valor das rendas para os comerciantes nos mercados municipais em 2023 e de não subir as rendas das habitações sociais.O número de agregados familiares apoiados pelo Subsídio Municipal ao Arrendamento Acessível poderá subir "de 360 para 1.000 famílias", de acordo com o programa, o que se traduz num investimento da autarquia "no valor de 1,4 milhões de euros".