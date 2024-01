Montenegro promete plano de 60 dias para Saúde

Luís Montenegro avançou com algumas medidas para a saúde no final da convenção da Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM), que teve lugar, este domingo, no Estoril. O líder do PSD já tinha referido a necessidade de um plano de emergência para o setor, mas agora vai um pouco mais longe, garantindo “solenemente” que será aprovado nos primeiros 60 dias de um Governo da AD e executado em 2024 e 2025.





