2020 chegou com um inimigo invisível que atingiu cada canto do mundo. Uma verdadeira guerra que quase todos os países enfrentam com as armas que têm. Mas, quatro meses depois das primeiras notícias que davam conta de um novo coronavírus, e ainda sem a guerra ganha, já se fala em exemplos, bons e maus.



O diário norte-americano The New York Times dedicou esta terça-feira uma reportagem onde analisa ao detalhe os exemplos de Portugal e Espanha, vizinhos e eternas nações 'irmãs'.



Porque razão se espalhou o vírus tão rapidamente em Espanha e em Portugal, ainda que, já com mais de 13 mil casos, a situação pareça estar a estabilizar? Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, admitiu esta quarta-feira que a evolução da pandemia em Portugal tinha atingido a "estabilidade" e que a curva parece estava a tranformar-se num planalto. Segundo a conclusão do The New York Times, quando se compara o caso português com o espanhol, os resultados animadores devem-se à atuação dos governos.



O governo de Pedro Sánchez, segundo a conclusão do diário norte-americano, não atuou rapidamente e isso fez com que os números se descontrolassem. O caso espanhol converteu-se "num exemplo doloroso da tendência de um governo ignorar as experiências de outro países onde o vírus já atacou".



A publicação explica que embora exista uma longa fronteira terrestre entre os dois "vizinhos", Portugal tem-se saído "muito melhor" que Espanha. A chave para este sucesso está no Executivo português que até em Espanha tem sido elogiado. Ambos os países possuem um governo socialista, mas a oposição em Portugal mostrou-se ao lado do primeiro-ministro, António Costa, contra o inimigo comum de todos: o coronavírus.





Já em Espanha, como diz o The New York Times - que corrobora a publicação digital espanhola Publico -, Pedro Sánchez não conseguiu a mesma solidariedade por parte da oposição, nem sequer entre regiões. Salvador Illa, ministro espanhol da Saúde, chegou mesmo a pedir essa solidariedade em Madrid, mas com pouco impacto.



O artigo sublinha ainda que "sem dúvida" que a resposta do governo espanhol ao vírus se complicou devido à "natureza confusa" do sistema político do país.



O espanhol Publico faz ainda notícia afirmando que o "discurso do líder da oposição em Portugal faz inveja em Espanha". Um "patriotismo real", caracteriza o jornal.



No Twitter multiplicam-se os elogios espanhóis, mencionando a oposição de Rio e as duras críticas ao governo de Sánchez.



"Tanto temos de aprender com os nossos vizinhos" ou "Viva Portugal" são alguns dos comentários feitos na rede social Twitter. Também António Costa conquistou o povo espanhol após defender Espanha contra as declarações polémicas do ministro holandês das Finanças. "Bravo señor Costa", podia ler-se nas redes sociais - onde surgiram vários elogios ao primeiro-ministro português.