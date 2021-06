Oeiras inaugura 'hostel' social para pessoas sem-abrigo e famílias em situação de emergência

A Câmara Municipal de Oeiras vai inaugurar, na sexta-feira, um 'hostel' social destinado a acolher temporariamente 18 pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com problemas socioeconómicos, anunciou hoje a autarquia.As instalações, situadas na rua Mouzinho de Albuquerque, em Oeiras, visam atender as necessidades de pessoas em situação de sem-abrigo no concelho ou cuja condição socioeconómica foi agudizada pela atual situação pandémica".Em comunicado, a Câmara Municipal afirma que o edifício, composto por dois pisos, dará duas respostas sociais diferentes à população: o acolhimento de emergência de pessoas em situação de sem-abrigo para dar "uma resposta social mais adequada consoante as situações" e o acolhimento de pessoas ou famílias em situação de emergência.A área destinada a pessoas sem-abrigo será gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e o espaço atribuído às famílias com problemas socioeconómicos ficará sob a responsabilidade do próprio município.Este novo equipamento social, com um investimento de 300 mil euros, faz parte das soluções desenvolvidas "para melhorar a resposta às situações de emergência e de vulnerabilidade socioeconómica do tecido social do território", pode ler-se na nota.