Papa Francisco lamenta que consumismo tenha "sequestrado o Natal"

O papa Francisco lamentou hoje que o consumismo tenha "sequestrado o Natal" e convidou a aproveitar estas datas marcadas pela pandemia para ajudar os outros, ao falar na oração dominical do Angelus em frente à praça de São Pedro."Neste momento difícil, em vez de lamentar o que a pandemia nos impede de fazer, façamos algo pelos que têm menos. Não o enésimo presente para nós ou para os nossos amigos, mas para um necessitado em quem ninguém pensa", pediu Francisco da janela do Palácio Apostólico.O papa lembrou ainda que o período do Natal é propício para "preparar o coração" e não para "se deixar levar" pelo consumismo que normalmente caracteriza estas datas."Não vamos deixar-nos arrastar pelo consumismo, porque 'devo comprar presentes, tenho de fazer isso', por esse frenesi de fazer coisas. O que importa é Jesus. O consumismo, irmãos e irmãs, sequestrou-nos o Natal", lamentou Francisco.E acrescentou: "O consumismo não está na manjedoura de Belém. É realidade, pobreza e amor", disse o papa.Depois de rezar a oração mariana do Angelus, perante alguns fiéis que o ouviam na Praça de São Pedro, o papa voltou a lembrar os marinheiros que estão bloqueados nos seus barcos em todo o mundo e que não podem regressar a casa devido às restrições da pandemia de Covis-19.A pandemia do novo coronavírus causou um problema específico aos trabalhadores marítimos, pois muitos deles, estima-se em cerca de 400.000 em todo o mundo, estão bloqueados em navios, muitos deles para lá do prazo dos seus contratos, e não podem voltar para casa", explicou Francisco.Por isso, o papa, natural da Argentina, exortou os governos a "fazer o possível para que estas pessoas possam estar com os seus familiares".