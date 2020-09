PIB mundial vai atingir níveis pré-pandemia em meados de 2021

Leia Também OCDE estima contração de 11,5% na zona euro em 2020

O produto interno bruto (PIB) mundial irá regressar aos níveis pré-pandemia em meados de 2021, depois de se ter registado uma recuperação mais forte do que o esperado nos últimos meses. A previsão é do Deutsche Bank, que, ainda assim, alerta que o aumento dos níveis da dívida e uma mudança política podem agravar os riscos de uma crise financeira."A recuperação económica global" avançou "significativamente mais rápido do que prevíamos", diz Peter Hooper, responsável do Deutsche Bank, numa nota enviada aos clientes, citada pela Reuters "À medida que o terceiro trimestre se aproxima do fim, estimamos que o nível do PIB global esteja a cerca de metade do seu nível pré-covid", afirma a instituição financeira, que antecipa que estes números sejam retomados "em meados do próximo ano, alguns trimestres mais cedo do que estava estimado".O Deutsche Bank aumentou a sua projeção para o PIB global, prevendo que este encolha 3,9% este ano após ter estimado, em maio, uma contração de 5,9% em 2020. Em 2021, o banco também melhorou a previsão de crescimento para 5,6%, face aos anteriores 5,3%.



Ainda assim, há ainda muitas dúvidas em cima da mesa, alerta Peter Hooper, responsável do Deutsche Bank. Em causa estão os receios sobre uma segunda vaga nos EUA e na Europa, o que aumenta a incerteza em torno das previsões económicas. Isto ao mesmo tempo que se aproximam as eleições norte-americanas e em que se negoceia a saída do Reino Unido da União Europeia.