"Portugal preparou-se para o pior": Secretário de Estado da Saúde explica o 'milagre' português lá fora

Em entrevista ao The Guardian, António Sales sublinhou que o Governo português "tomou as medidas certas na hora certa".

O governo português atribuiu o "segredo" sobre o reduzido número de casos de coronavírus no país a uma resposta rápida e flexível ao "pior cenário".



Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, António Sales, Secretário de Estado da Saúde, sublinhou que o Governo português "tomou as medidas certas na hora certa" para evitar propagação do coronavírus. Sales afirmou que a resposta dada por Portugal foi baseada nos "melhores conselhos científicos e na experiência de outros países".



Sobre a decisão de encerrar as escolas e universidades em meados de março, esta foi crucial para evitar a maior transmissão da doença, uma medida que antecipou a "disseminação e transmissão na comunidade".



Recorde-se que Portugal declarou o Estado de Emergência seis dias após o encerramento dos estabelecimentos de ensino.



O Secretário de Estado da Saúde admitiu que o país "preparou-se para o pior".



O aumento da capacidade de ventilação invasiva e laboratorial e o aumento do número de camas em cuidados intensivos foram fatores igualmente fundamentais, segundo o Secretário de Estado da Saúde, que destacou os investimentos no SNS português realizados nos últimos anos.





"Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, a força de trabalho nacional em saúde aumentou 13%, o que significa que mais de 15.000 profissionais de saúde, incluindo 3.700 médicos e 6.600 enfermeiros, estão trabalhando", concluiu.