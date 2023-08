Presidente de Cuba realiza domingo visita de Estado a Angola

O Presidente da República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, realiza no domingo uma visita de Estado a Angola, para o reforço das relações entre os dois países, durante a qual está prevista a assinatura de acordos.Uma nota da presidência angolana refere que Mário Bermúdez chega no período da tarde à capital angolana, Luanda, e no palácio presidencial vai manter um encontro em privado com o seu homólogo angolano, João Lourenço, enquanto decorrem conversações entre as delegações ministeriais dos dois países."No Palácio Presidencial, à Cidade Alta, vai haver a assinatura de acordos, cerimónia que os dois Chefes de Estado testemunharão", refere a nota, destacando ainda que o Presidente cubano vai discursar na Assembleia Nacional.Angola e Cuba mantêm laços históricos de amizade, tendo as relações diplomáticas entre os dois países sido estabelecidas a 15 de novembro de 1975, com cooperação nos domínios da saúde, educação, energia, defesa, segurança, ensino superior, petróleos e indústria.Em abril deste ano, uma delegação governamental angolana deslocou-se à Havana, capital de Cuba, para atualização de convénios, acordos e memorandos de entendimento setoriais de reforço do relacionamento bilateral.Os termos de reforço da cooperação bilateral com a contraparte cubana foram avaliados entre os dois países durante a XV Sessão da Comissão Intergovernamental de Cooperação Económica Técnico-Científica, que decorreu entre 06 e 07 de abril deste ano.As partes chegaram a consenso e assinaram dois novos memorandos de entendimento, no âmbito da cooperação bilateral, que visaram os setores do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e o da Juventude e Desportos."As partes apontaram os caminhos para a materialização dos acordos, convénios e memorandos que já vigoram, bem como para a preparação de outros nos mais variados domínios, a destacar os setores das Finanças, Saúde e Justiça", refere o portal governamental angolano.Durante a reunião técnica, foram também definidos os planos de ação e metas para a atração de investimento estrangeiro direto nos dois países, perspetivando-se um aprofundamento das relações empresariais sob acompanhamento direto da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), pela parte angolana, e do Centro para a Promoção do Comércio Externo e Investimento Estrangeiro (ProCuba), pela parte cubana.